Вашингтон, 10 декабря. Согласованный конгрессом США оборонный бюджет на следующий год обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая, следует из опубликованного документа.

В документе сказано, что Стратегия национальной обороны (NDS) признает нахождение США в эпохе конкуренции мировых держав с РФ и КНР.

«Поскольку наши конкуренты стремятся подорвать международный порядок и получить влияние, закон о национальной обороне на 2020 год включает в себя меры, направленные на поддержание конкурентоспособности Америки в военной сфере и поддержку наших союзников и партнеров», — следует из документа.

В конгрессе заявили о новых требованиях к отчетности для американского министра обороны, которые предполагают, в частности, предоставление отчетов по «сдерживанию и поражению стратегических конкурентов».

Оборонный бюджет США сохранил запрет на сотрудничество с российскими военнослужащими. Кроме того, американские конгрессмены намерены увеличить выделение средств на «европейскую оборонную инициативу», предоставив «дополнительные 734,3 миллиона долларов» на военные расходы по «сдерживанию России».

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных своих границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва в свою очередь не раз выражала свою обеспокоенность по этому поводу. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.