Роскачество представило результаты проверки оливкового майонеза

Москва, 10 декабря. Специалисты Роскачества проверили оливковый майонез 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок и в ряде случаев выявили несоответствие между реальной жирностью товара и указанной на упаковке. Результаты исследования представлены на сайте ведомства.

В преддверии новогодних праздников эксперты проверили оливковый майонез ряда производителей по 31 показателю безопасности и качества. Цена товара была в диапазоне от 24 до 99 рублей за упаковку.

Все образцы оказались безопасными и качественными и получили высший балл по органолептическим показателям — вкус, цвет, запах и консистенция.

«Все исследованные товары могут называться майонезом согласно требованиям ТР ТС 024/2011 и определению ГОСТ 31761–2012 «Майонезы и соусы майонезные». В каждом продукте массовая доля жира составила не менее 50%, яичных продуктов в пересчете на сухой желток — не менее 1%», — сообщается на портале ведомства.

Кроме того, во всех исследованных образцах были выявлены ДНК оливок, производители действительно добавили в продукт масло оливы, не заменив его ароматизаторами.

Однако в майонезе четырех производителей были выявлены несоответствия между реальной массовой долей жира и указанной на упаковке. Во всех случаях жирность продукта должна была составлять 67%, но фактически была ниже заявленной.

Так, в майонезе «Глобус» показатель оказался равен 65,7%, «Паспье» — 66,3%, «Здрава» — 65,1%, «Царский» — 65,4%.

В майонезе торговой марки ТМ «Маркет» «Перекресток оливковый» (собственная торговая марка сети «Перекресток») был обнаружен не заявленный в составе консервант — сорбиновая кислота. Ее количество было небольшим, поэтому эксперты предположили, что консервант попал в продукт из первичных составных компонентов.

Ни в одном из 18 образцов оливкового майонеза не было обнаружено токсичных веществ, пестицидов, патогенных микроорганизмов и радионуклидов. Также не было выявлено превышения по содержанию трансжиров, доля которых, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и техническим регламентам, установленным в Таможенном союзе для отдельных видов масложировой продукции, допустима в количестве не более 2%.

Что касается проверенных образцов, доля трансжиров в них составила не более 0,1%.

Наивысшие оценки по итогам исследования получил оливковый майонез торговых марок «Ряба», «Слобода», «Московский провансаль», «Сдобри», «Скит», «Миладора», «ЕЖК», mr. Ricco. Эти бренды могут претендовать на получение российского Знака качества.

Ранее стало известно, что стоимость традиционного новогоднего блюда, включающего майонез, — салата «Оливье» — в России в текущем году увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичными показателем прошлого года и составила 326,5 руб. Рецепт, на основе которого рассчитан индекс, включает 300 грамм докторской колбасы, 400 грамм маринованных огурцов, банку зеленого горошка, четыре куриных яйца, майонез, полкило картофеля, 100 грамм репчатого лука и 200 грамм моркови.

Эксперты Роскачества с приближением зимних праздников оценили безопасность искусственных и живых новогодних елок для окружающей среды, а также дали рекомендации по выбору и покупке новогоднего дерева.