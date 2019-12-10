«Спартаку» интересен футболист «Шальке» Калиджури

Москва, 10 декабря. По информации Федерального агентства новостей, столичный «Спартак» может приобрести флангового полузащитника «Шальке» Даниэля Калиджури.

По словам источника, футболист может продолжить карьеру в российском клубе уже зимой. Сообщается, что его трансфер обойдется красно-белым в 3,5 млн евро. Отмечается, что игрока высоко ценит наставник «Спартака» Доменико Тедеско. При этом немецкий клуб пока не получал запросов по 31-летнему игроку и неизвестно, будет ли готов его отпустить.

Калиджури перешел в «Шальке» из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. Его трансфер обошелся гельзенкирхенцам в 2,5 млн евро. В текущем сезоне на его счету 15 матчей во всех турнирах, 2 гола и 3 результативные передачи. Контакт игрока с клубом истекает в конце сезона.