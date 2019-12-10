Переданные Россией корабли пополнят дивизион Украины в Азовском море

Киев, 10 декабря. Военно-морские силы Украины сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который пополнят переданные Россией корабли, задержанные в Керченском проливе после провокации. Об этом заявил командующий ВМС страны Игорь Воронченко.

По его словам, базироваться соединение будет в портах Мариуполя и Бердянска. В настоящее время в его состав входят морской буксир «Корец», поисково-спасательное судно «Донбасс» и два малых бронированных артиллерийских катера — «Лубны» и «Кременчуг».

Воронченко указал, что Киев планирует наращивать дивизион за счет введения боевых единиц. В частности, вскоре Украина включит в него малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», не так давно переданные российской стороной.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМСУ вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Решением суда все 24 украинских военнослужащих были арестованы. Они вернулись в Киев 7 сентября в рамках акции по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Задержанные корабли передали Украине 18 ноября.

Как подчеркнул депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, Россия не только сохранила корабли, но и вернула их в достойном состоянии. По его словам, все суда передавали украинской стороне согласно описи, процесс фиксировался на видеосъемку.

Однако Киев все же заявил об ущербе на возвращенных Россией кораблях, который оценил как минимум в 2,3 миллиона долларов.