Вашингтон, 10 декабря. Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», следует из опубликованного документа.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали госрасходы, связанные с ВС, на 2020 год​​​. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать лидер государства Дональд Трамп.

Американский военный бюджет предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами».

Он обязывает Пентагон отчитываться о мерах «по сдерживанию» России и Китая, а также сообщать о мерах по «повышению издержек — политических, военных, экономических, бюджетных и технологических» для этих стран.

Кроме того, он запрещает продажу Турции истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приобрела российские зенитные комплексы С-400, и предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

Ранее президент США заявлял, что считает «Северный поток — 2» проблемой, однако с санкциями на его счет еще не определился.

Позднее сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что Америка сможет остановить реализацию проекта газопровода по дну Балтийского моря. Он отметил, что надеется на скорое принятие Сенатом США законопроекта по «европейской энергобезопасности», нацеленного на борьбу с «российским влиянием».

Американист, директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН объяснил антироссийское обострение в Сенате. Эксперт отметил, что оно возникает параллельно важным международным событиям с участием России. По его мнению, американские власти таким образом стремятся переключить внимание с позитивного эффекта на негативный, чтобы помешать РФ в реализации масштабных планов.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввести новую газовую магистраль в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

Что касается «Турецкого потока», он напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он начинается у российского города Анапы, проходит более 930 км по Черному морю и выходит на берег во Фракии, в западной части Турции. «Турецкий поток» станет первым морским газопроводом с диаметром труб 81 см, который будет уложен на глубину более 2 км.