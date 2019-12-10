Илон Маск снес дорожное ограждение на новом Cybertruck

Лос-Анджелес, 10 декабря. Американский предприниматель Илон Маск сбил столб ограждения на своем новом электро-пикапе во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса. Видео с инцидентом уже доступно в YouTube.

Как сообщают американские СМИ, Илон Маск посещал ресторан вместе с актером Эдвардом Нортоном. В качестве транспортного средства знаменитости выбрали новый электро-пикап компании Tesla, владельцем которой является Маск. Отъезжая от ресторана, предприниматель сбил столбик ограждения.

Компания Tesla, которая специализируется на электромобилях представила Cybertruck в конце ноября 2019 года. Дизайн электро-пикапа вдохновлен эстетикой фильма 1981 года «Бегущий по лезвию», действие которого проходило в ноябре 2019 года.

Самая бюджетная модель Cybertrack обойдется потенциальному покупателю в 40 тысяч долларов, а самые дорогие модели с «топовой» комплектацией начинаются от 70 тысяч долларов.

Менее чем за неделю после презентации нового электромобиля Илон Маск получил 146 тысяч заказов на электро-пикап.

«На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения», — написал американский бизнесмен у себя в Twitter спустя несколько дней после презентации Cybertrack.

Во время презентации электромобиля, Маск заявил, что транспортное средство буквально пуленепробиваемо. Для дверей используется тот же сплав, что и для ракет SpaceX. Но после того как предприниматель кинул металлический шарик в стекло машины, оно разбилось прямо на сцене. Однако, как заметил Маск, металлический шарик все-таки отлетел в сторону, не попав во внутрь салона.