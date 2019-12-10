Названа стоимость «Оливье» в 2019 году

Москва, 10 декабря. Стоимость главного новогоднего блюда — салата «Оливье» — в России в текущем году увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичными показателем прошлого года и составила 326,5 руб. Инфляция в предыдущем месяце к декабрю 2018 года составила 2,7%. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно имеющимся данным, цена традиционного «Оливье» составила в ноябре 2019 года 326,5 руб. против 313 руб. за идентичный период прошлого года.

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитан индекс, включает 300 грамм докторской колбасы, 400 грамм маринованных огурцов, банку зеленого горошка, четыре куриных яйца, майонез, полкило картофеля, 100 грамм репчатого лука и 200 грамм моркови.

В прошлом году стоимость новогоднего салата выросла на 5,2% против инфляции 3,4%.

Как сообщала ранее Deita.ru, лук подорожал за прошедшие 12 месяцев на 10%, вареная колбаса — на 10%. Кроме того, выросла цена на горошек и огурцы. Не так существенно, но подорожали и куриные яйца.

В прошлом году, согласно оценкам Росстата, за новогодний стол российской семье пришлось выложить около 6,26 тыс. рублей, отмечал Infox.ru.