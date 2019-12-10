Итоги саммита в «нормандском формате». События дня. ФАН-ТВ

Итоги саммита в «нормандском формате»
Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры в Париже. В общей сложности они длились около 5,5 часов. Президенты России, Франции, Германии и Украины завершили встречу итоговым коммюнике, которое содержит три пункта по которым Минские соглашения остаются основой работы «нормандского формата». Лидеры договорились о внесении изменений в украинскую конституцию на основе так называемой формулы Штайнмайера. Выступили за полное и бессрочное прекращение огня в Донбассе, которое должно вступить в силу до конца этого года. Согласовали разведение сил на трех участках, а также подтвердили намерение обменяться удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря. Кроме того, Владимир Путин указал, что нужно начать работу по реализации формулы Штайнмайера.
«Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на Юго-Востоке страны», — подчеркнул президент России.
Переговоры Путина и Зеленского
Также в рамках саммита прошла двусторонняя встреча президентов России и Украины. По итогам которой Владимир Зеленский высоко оценил шансы на продление контракта на поставки газа из России в Европу через Украину после 1 января 2020 года.
«Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи», — отметил президент Украины.
Зеленский заявил, что настаивал на контракте сроком 10 лет. В свою очередь президент России Владимир Путин в форме детского стихотворения заявил, что газ для Украины может стать дешевле на 25%, нежели в данный момент.
«А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель», — отметил российский президент.
В целом по итогам саммита президент России заявил, что отношения с Украиной «движутся в правильном направлении».
«Есть ли потепление. Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в «нормандском формате» и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса, это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основание полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — подчеркнул глава России.
Путин прокомментировал отстранение России от соревнований
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от крупных международных соревнований. По словам главы государства, данное решение противоречит олимпийской хартии.
«Во-первых, нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Например, нет претензии к Российскому олимпийскому национальному комитету. Если к нему нет претензий, то тогда страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем основания подать в суд», — заявил президент на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки».
Глава государства напомнил, что наказание «не может носить коллективный характер» и, тем более, распространятся на тех, кто ни в чем не виновен. Напомним, 9 декабря представители исполкома WADA поддержали решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Резолюция по «милитаризации» Крыма
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей. Документ предложила Украина. В его поддержку проголосовали 63 страны, 19 государств выступили против, 66 —воздержались. В документе, в частности, осуждается «присутствие российских войск в Крыму». Это, среди прочего, нарушает суверенитет Украины, говорится в документе. Его авторы призывают Россию «вывести войска». Российские и крымские власти считают документ лживым. В прошлом году Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Как отметили в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет «зашоренная кампания».