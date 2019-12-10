Итоги саммита в «нормандском формате». События дня. ФАН-ТВ

«Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на Юго-Востоке страны», — подчеркнул президент России.

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры в Париже. В общей сложности они длились около 5,5 часов. Президенты России, Франции, Германии и Украины завершили встречу итоговым коммюнике, которое содержит три пункта по которым Минские соглашения остаются основой работы «нормандского формата». Лидеры договорились о внесении изменений в украинскую конституцию на основе так называемой формулы Штайнмайера. Выступили за полное и бессрочное прекращение огня в Донбассе, которое должно вступить в силу до конца этого года. Согласовали разведение сил на трех участках, а также подтвердили намерение обменяться удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря. Кроме того, Владимир Путин указал, что нужно начать работу по реализации формулы Штайнмайера.

Переговоры Путина и Зеленского

Также в рамках саммита прошла двусторонняя встреча президентов России и Украины. По итогам которой Владимир Зеленский высоко оценил шансы на продление контракта на поставки газа из России в Европу через Украину после 1 января 2020 года.

«Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи», — отметил президент Украины.

Зеленский заявил, что настаивал на контракте сроком 10 лет. В свою очередь президент России Владимир Путин в форме детского стихотворения заявил, что газ для Украины может стать дешевле на 25%, нежели в данный момент.

«А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель», — отметил российский президент.

В целом по итогам саммита президент России заявил, что отношения с Украиной «движутся в правильном направлении».