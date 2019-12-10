«Нормандский» саммит вернул в деловое русло отношения между Путиным и Зеленским — Пушков

Москва, 10 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «нормандские переговоры» позволили вернуть отношения между президентами России и Украины в деловое русло. Первая за три года встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась в Париже 9 декабря.

«Саммит в Париже был важен, поскольку позволил вернуть в деловое русло отношения между главами России и Украины. Отсутствие таких отношений по вине (экс-президента Украины Петра. — Прим. ФАН) Порошенко закрывало все возможности для диалога. Макрон же показал, что Париж стал играть более весомую роль в европейской политике», — поделился мнением сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков также подчеркнул, что глава МИД Украины Вадим Пристайко называет ряд пунктов Минских договоренностей «уступками, на которые Украина не пойдет».

«С таким подходом Зеленский выполнит наказ националистов, но ничего не добьется. Если в Киеве выполнение соглашений изображают как «уступку», значит нацелены на их срыв», — констатирует Алексей Пушков.

Напомним, что перед саммитом «нормандской четверки» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал основной «красной линией» государственную границу, от которой, как он утверждает, Киев «не отступит ни на один миллиметр».

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина хочет урегулировать конфликт, то тогда необходимо искать форматы диалога с Российской Федерацией.