Военные РФ в Сирии совместно с Дамаском продолжат оказывать гумпомощь жителям Ракки

Ракка, 10 декабря. Российские военные продолжат оказывать гуманитарную помощь жителям Ракки в Сирийской Арабской Республике, которая в течение нескольких лет была столицей «Исламского государства»1 (запрещена в России). Накануне российская сторона впервые провела гуманитарную миссию в этом городе, раздав населению 2 тыс. продовольственных наборов.

Как отметил офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, совместными усилиями удастся способствовать восстановлению социальной инфраструктуры и мирной жизни и в Ракке, и в регионе, сообщает РИА Новости.

Боевики ИГ1 захватили сирийский город Ракка весной 2013 года — оттуда бежали не менее 250 тысяч мирных граждан. Через год Ракка была провозглашена столицей «Исламского государства». На центральной площади города Ан-Наим проводились показательные казни.

Напомним, 22 октября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании шестичасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии. В документе, в частности, указывалось, что операция «Источник мира» Генштаба Турции в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военные двух стран были призваны содействовать отводу курдских террористов от границы в 30-километровую зону.

Накануне Федеральное агентство новостей выпустило третий материал из серии публикаций об обстановке в Сирии, в котором речь идет о действиях российских военных в борьбе с террористами. Корреспонденты представили уникальные доказательства того, как российские силы боролись с ИГ и другими бандитскими формированиями в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.