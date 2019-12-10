Зеленский попросил генштаб подготовить три «самые простые точки» для разведения в Донбассе

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил руководителю генштаба предложить три точки для отвода войск в Донбассе, которые помогут улучшить гуманитарную ситуацию.

«Был начальник генштаба [Руслан Хомчак], я ему сказал: пожалуйста, подготовьте три самые простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении», — сказал украинский лидер в ходе брифинга по результатам саммита.

По словам Зеленского, эти точки будут согласовывать в рамках контактной группы на минской площадке.

Напомним, парижский саммит «нормандской четверки» стал первой подобной встречей за последние три года. В переговорах приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Участники встречи положительно оценили работу во Франции. Результатом встречи стало совместное коммюнике, состоящее из трех пунктов. Стороны договорились о реализации плана по бессрочному прекращению огня в Донбассе до 31 декабря текущего года, обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», а также о внесении изменений в конституцию Украины, беря за основу «формулу Штайнмайера».

Российский лидер Владимир Путин назвал «очень полезной» встречу лидеров четырех стран и заявил, что процесс урегулирования в Донбассе развивается в верном направлении.