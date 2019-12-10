WhatsApp станет недоступен для миллионов пользователей в 2020 году

Пало-Альто, 10 декабря. Один из самых популярных мессенджеров WhatsApp после 31 декабря 2019 года прекратит поддерживать Windows Phone. С февраля 2020 года WhatsApp будет недоступен на операционной системе Android до версий 2.3.7, а также на iPhone с операционными системами до iOS 8.

Как стало известно, мессенджер постепенно отказывается от работы с платформами, которые «не предоставляют возможностей, необходимых для расширения функционала приложения в дальнейшем».

Сервис по обмену сообщениями, который принадлежит Facebook, будет продолжать работать на гаджетах работающих на операционной сети Android 4.0.3 и выше, а также на iPhone, работающих на iOS 9 и более поздних версиях.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи. Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», — предупреждают владельцы сервиса.

Отмечается, что мессенджер будет доступен в смартфонах с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.

Первые сообщения о прекращении работы со старыми системами появились еще в октябре 2019 года. Тогда разработчики мессенджера призвали пользователей обновлять свои девайсы Android до версии 4.0.3, а технику Apple до iOS 9. Но не стоит переживать, даже выпущенный в 2011 году iPhone 4s может обновиться до iOS версии 9.3.6.

Как сообщают «Известия», недавно разработчики WhatsApp вместе с сервисом Any.do внедрили в мессенджер новую функцию WhatsApp Reminders, благодаря которой можно создавать задачи и получать уведомления о них. Нововведение доступно по платной подписке на всех устройствах c установленным мессенджером.