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Чилийский транспортник с 38 людьми на борту потерпел крушение

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Чилийский транспортник с 38 людьми на борту потерпел крушение

Сантьяго, 10 декабря. Военно-воздушные силы Чили сообщили, что признали пропавший самолет С130 потерпевшим крушение, в настоящее время продолжают поиски судна и выживших. Об этом сообщается во вторник в Twitter-аккаунте ВВС страны.

«Самолет С130 «Геркулес» по прошествии семи часов после потери радиосвязи признан потерпевшим крушение», — следует из сообщения.

Как сообщал «Царьград», авиация латиноамериканской страны совместно со всеми доступными национальными и иностранными воздушными и морскими судами в зоне происшествия продолжает поисковую операцию.

Чилийский транспортник C130 Hercules пропал с радаров в 18.13 (00.13 по московскому времени), на борту находились 38 человек. Как сообщал АиФ.ru, по предварительным данным, у транспортного самолета могло закончиться топливо. Самолет вылетел с базы «Чабунко», расположенной в городе Пунта-Аренас.

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Источник: Twitter
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