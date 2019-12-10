Зеленский пригласил российских журналистов «походить ножками» на Украине

Париж, 10 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил российских представителей СМИ лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, поскольку «важно все ощущать и понимать».

Как отметил глава украинского государства, многие граждане страны вынуждены были покинуть дома в Донбассе и перебраться на другие территории. Зеленский обратил внимание на то, что находится в контакте с переселенцами, которые представляют этот регион, среди них много его приятелей и коллег.

«Вы приедете, я вам лично покажу. Только, чтобы реально», — сказал украинский лидер во время пресс-конференции по окончании встречи в «нормандском формате» в столице Франции.

Он указал на то, что, по его мнению, российские корреспонденты по-другому освещают ситуацию на Украине. В качестве примера он привел ведущего политических ток-шоу Владимира Соловьева.

«А я все время говорю, вы приедете, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками… Мне кажется, очень важно все это ощущать и понимать», — добавил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев постоянно нарушает Минские соглашения.

Ранее стало известно, что Зеленский принес с собой на парижские переговоры в «нормандском формате» рукописный текст на русском языке. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. На фото видно, что в папке с документами, которую Зеленский принес с собой, есть лист бумаги с текстом на русском языке, сообщал Infox.ru.

Как отмечал НСН, по словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, газовый вопрос в ходе парижского саммита так и не удалось решить.