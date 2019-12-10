Зеленский объяснил, как Украина сможет достичь прогресса в урегулировании в Донбассе

Париж, 10 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что если Киев заинтересован в урегулировании конфликта на востоке стране, то тогда придется искать форматы диалога с Москвой.

«Это как вопросы: а вы будете говорить добрый вечер президенту России? А вы будете садиться с ним за стол? А вы будете жать ему руку, стоять рядом, когда будете фотографироваться? Все очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я так думаю… Если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам надо найти формат диалога, который будет более или менее корректным», — заявил Владимир Зеленский на брифинге по итогу саммита «нормандской четверки».

Владимир Зеленский также сообщил, что поручил главе генштаба Хомчаку предложить три точки для разведения войск в Донбассе, чтобы улучшить гуманитарную обстановку.

«Мы говорили о трех гуманитарных точках, о каком-то переходе, мосту… Был начальник генштаба господин Хомчак я ему сказал: пожалуйста, подготовьте три самые простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении», — заявил Зеленский во время брифинга в Париже, подчеркнув, что точки будут согласованы контактной группой в Минске.

Помимо этого, президент Украины заявил, что продлит на год закон об особом статусе Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса был принят украинским парламентом в 2014 году, но так и не был введен в действие. Осенью 2018 года Рада продлила его до конца 2019 года.

Согласно итоговому коммюнике встречи 9 декабря, страны «нормандской четверки» проведут еще один саммит через четыре месяца. Одной из основной тем следующей встречи станет организация местных выборов в Донбассе.