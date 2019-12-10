ЕС разделил возмущение Греции и Кипра из-за соглашения между террористами ПНС и Турцией

Брюссель,10 декабря. Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что подписанный Турцией и террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум вызывает обеспокоенность в Европе.

По словам Борреля, Евросоюз поддерживает власти Греции и Кипра, которых возмутил подписанный меморандум.

«Соглашение создает проблемы для Греции и Кипра, в том числе для греческих островов. Власти ЕС изучают этот вопрос», — сообщил дипломат.

Ранее так называемый «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали документ, в котором содержится пункт по разграничению морских границ и безопасности. Внешнеполитические ведомства Египта, Греции и Кипра резко осудили меморандум, назвав поведение Анкары провокационным. Они указали, что соглашение не имеет законной силы, поскольку не ратифицировано единственным легитимным органом ливийского правительства — Палатой представителей, которая находится в Тобруке. Напомним, Палата представителей была образована в ходе демократических выборов в 2014 году и официально признана международным сообществом.

Террористы ПНС Ливии захватили северо-запад страны, а также столицу Триполи. Члены так называемого «Правительства национального согласия» связаны с международными террористическими группировками и заинтересованы в дестабилизации обстановки в стране, позволяющей им сохранять контроль над продажей ливийской нефти.

Весной нынешнего года Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о начале контртеррористической операции против удерживающих Триполи бандитов, поставив своей целью добиться установления мира в разоренной междоусобицами стране.