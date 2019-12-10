Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке

Париж, 10 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины могут общаться на любом язык, включая и русский.

В середине мая 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в котором прописано обязательное использование украинского языка практически во всех сферах общественной жизни.

«Если можно, я вам отвечу, как русскоязычный президент Украины… У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском. Я говорил сегодня президенту Российской Федерации, у нас все это не запрещено. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас очень неплохо говорят», — сказал Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита «нормандской четверки».

Владимир Путин на пресс-конференции также касался темы русского языка на Украине. По словам президента РФ, русскоязычное население Украины должно иметь равные демократические права. При чем не только на территории Донбасса, но и на территории всей остальной Украины.

Путин подчеркнул, что процент русскоязычных на территории Украины составляет 38% граждан, а также, что со следующего года все русскоязычные школы обязаны перейти на украинский язык. Российский президент РФ выразил недоумение, почему венгерские, польские, румынские учебные заведения — будут переведены на украинский язык только с 2023 года, в то время как русским в качестве первого пользуется почти половина украинцев.