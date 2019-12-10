Путин ответил детским стихотворением на вопрос про газ

Париж, 10 декабря. Президент России Владимир Путин процитировал стихотворение Сергея Михалкова, отвечая на вопрос про энергоносители на саммите «нормандской четверки».

Выступая на итоговой пресс-конференции в Елисейском дворце, Путин ответил одному из журналистов, задавшему вопрос про поставки российского газа на Украину, строчкой из известного детского стихотворения.

«А у нас в квартире газ, а у вас?» — сказал российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что стоимость газа для украинских потребителей может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о «совместной честной работе».

«Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, и мы не можем высчитать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая», — сообщил он.

По словам главы Украины Владимира Зеленского, в ходе двусторонней встречи с российским лидером сторонам удалось «разблокировать» вопрос с транзитом российского топлива через украинскую газотранспортную систему.

Контракт на поставку и транзит газа между РФ и Украиной заканчивается 31 декабря. Подписанию нового документа препятствуют разногласия по ряду вопросов, а также судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва предлагает решение, которое включает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств. По словам Зеленского, Украина готова рассмотреть взыскание долга с «Газпрома» не деньгами, а природным газом.