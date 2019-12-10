Зеленский считает, что протесты в Киеве стали «козырем» Путина на «нормандском саммите»

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протестная активность в Киеве перед встречей «нормандской четверки» в Париже были «козырем и аргументом, которым пользовался президент РФ на переговорах».
У офиса Владимира Зеленского более суток длился митинг, на котором националисты и сторонники оппозиции призывали президента Украины «не сдавать национальные интересы» на парижском саммите.
Украинский президент отметил, что устраивать такие акции — это право народа, но они мешают ему работать.
«У нас страна демократическая, у нас очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли доступ к офису президента, просто невозможно работать, правда. Они там кричат, гудят», — в шутку пожаловался Владимир Зеленский.
Также президент Украины отметил, что «люди которые кричат, и которые против» — это козырь в руках России. Зеленский сказал, что пытался объяснить, что на Украине нет радикализма, но у Российской Федерации на это были «аргументы».
«Скажу откровенно, что сегодня, когда я говорил, мол, посмотрите, ну какой у нас радикализм? Нормальные люди, все нормально. Это не является аргументом уже, так как никто никому ничем не угрожает. Но у российской стороны были аргументы, они приводили именно эти аргументы в деталях: что кто-то кричит, кто-то против... Это очень сложный диалог с очень непростыми людьми... Но мне кажется, что эти акции — это козырь и аргумент, и точно не для нас, а которым сегодня пользовался президент РФ», — заявил Владимир Зеленский по итогам встречи «нормандской четверки».