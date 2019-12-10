Миронов рассказал, кому нечего делать в российской политике

Людям, которые сознательно работают в интересах иностранных государств и получают финансирование из-за рубежа, нет места в российской политике. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Теперь об общественных и политических движениях, которые финансируются из-за рубежа. Я бы все-таки не мазал всех одним миром. Да, есть люди, которые сознательно работают в интересах иностранных государства. Но их все-таки меньшинство. И я считаю, что таким людям в российской политике делать нечего», — заявил Миронов, отвечая на соответствующий вопрос.

Законодательные и административные меры, исключающие иностранное воздействие на внутрироссийский политический процесс, считаю оправданными и необходимыми, обратил внимание лидер «Справедливой России».

«Но не надо перегибать палку, видя агента в каждом, кто сотрудничает с иностранцами», — отметил Миронов.

Напомним, в 2012 году в России появился закон об иностранных агентах. Данная инициатива касалась деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа и занимающихся при этом политической деятельностью. Иноагенты обязаны регистрироваться в министерстве юстиции и указывать данный статус на своих ресурсах и в СМИ.

Появление закона вызвало резко негативную реакцию Государственного департамента США, что в свою очередь российская общественность оценила как знак того, что власти РФ все делают правильно.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, результаты которого подтверждают факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России.

Полный текст интервью с Сергеем Мироновым читайте на сайте ФАН в ближайшее время.