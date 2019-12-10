Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с РФ после встречи с Путиным

Париж, 10 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным транзит газа и с высокой вероятностью оценивает продление контракта на поставки газа из России в Европу через Украину после 1 января 2020 года.

«Мы действительно уделили большее количество времени нашей беседы тет-а-тет именно этому вопросу… Я уверен, но я не могу что-то говорить, еще нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем когда его обсуждали наши представители, когда были очень не простые встречи» — рассказал Владимир Зеленский во время брифинга.

Президент Украины заявил, что настаивал на контракте сроком 10 лет.

«Уже никто не говорит о контракте на один год, это сняли с обсуждения… Я настаивал на самых выгодных, амбициозных условиях для Украины и Европы, это на десять лет», — делится деталями переговоров Зеленский.

В свою очередь президент России Владимир Путин в форме детского стихотворения заявил, что газ для Украины может стать на четверть дешевле, нежели в данный момент.

«А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть. И будет. Но он может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель», — заявил российский президент.

Как отмечает Владимир Путин, это касается прежде всего промышленных потребителей, так как цена на газ для бытового потребителя дотируется, а по словам российского президента, «мы не можем высчитывать стоимость от дотируемой цены».