Миронов предложил меры по защите российских журналистов, работающих на Западе

Защитить работающих на Западе российских журналистов от притеснений можно, в том числе, с помощью юридических инструментов влияния. Такое мнение в интервью с Федеральному агентству новостей озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о допрегулировании СМИ-иноагентов. Документом, в частности, вводится обязанность таких медиа учреждать российское юрлицо и маркировать свою продукцию. Кроме того, законом предусматривается возможность признания иноагентами физлиц. Он позиционируется как ответ на политику Запада в отношении российских журналистов.

«Санкции в ответ на санкции, ограничения в ответ на ограничения – это вообще не лучший способ выстраивать отношения. Но есть принятые во всем мире правила взаимности. И на откровенно враждебные шаги мы отвечаем строго симметрично. Это правильно. И это серьезное ограничение для разного рода антироссийских акций», — заявил Миронов, отвечая на вопрос об эффективности принятого закона.

Он также уточнил, что введение таких норм не должно пугать журналистов, которые соблюдают российское законодательство.

«А что касается опасений некоторых журналистов, то спросить об этом лучше их самих. Я не вижу никаких опасностей. Если журналист получает гонорары из-за рубежа, но при этом соблюдает профессиональные нормы и не нарушает российские законы, какие могут быть проблемы, какие угрозы», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, Миронов рассказал о дополнительных возможностях страны по защите работающих на Западе российских журналистов.

«На мой взгляд, чтобы остановить притеснения российских журналистов за рубежом, помимо симметричных санкций, нашему государству нужно развивать юридические инструменты влияния – направлять средства и силы на защиту прав журналистов в международных судах, в том числе, поддерживая международные журналистские сообщества и ассоциации», — подытожил лидер «Справедливой России».

Полный текст интервью с Сергеем Мироновым читайте на сайте ФАН в ближайшее время.