Зеленский объяснил невозможность федерализации Украины

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию страны и не допустит давления на внешнюю политику Киева.

Об этом украинский президент сообщил, подводя итоги «нормандского» саммита в Париже.

«Хочу очертить ряд принципов, которые я не нарушу как президент Украины и с которыми никогда не согласится украинский народ. Первое — невозможность федерализации. Украина — унитарное государство, это нерушимый принцип. Второе — невозможность кого-либо совершать любое влияние на вектор движения и развития Украины», — сказал Зеленский.

Глава государства назвал Украину «независимой, демократической страной», вектор развития которой будет выбирать «исключительно народ».

Зеленский подчеркнул, что не согласится на компромиссы в урегулировании конфликта в Донбассе путем отказа от украинских территорий.

Саммит «нормандской четверки» стал первой подобной встречей за последние три года. В переговорах приняли участие президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский.

Участники встречи позитивно оценили проделанную работу. Итогом саммита стало совместное коммюнике, состоящее из трех пунктов. Стороны договорились о реализации плана по бессрочному прекращению огня в Донбассе до 31 декабря, обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», а также о внесении изменений в конституцию Украины на основании так называемой «формулы Штайнмайера».

Путин назвал «очень полезной» встречу лидеров «четверки» и заявил, что процесс урегулирования на Украине развивается в правильном направлении.