ФБР «выбилось из-под контроля» при Обаме, заявили в Белом доме

Вашингтон, 10 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генерального инспектора Министерства юстиции США по ФБР «шокирующим» и сказала, что Федеральное бюро «вышло из-под контроля» во время президентства Барака Обамы.

Генинспектор Минюста Майкл Хоровитц в опубликованном 9 декабря докладе не обнаружил политической предвзятости в том, как ФБР проводило расследование против членов штаба Дональда Трампа, но заявил, что нашел в действиях бюро «серьезные ошибки».

«Шокирующий доклад генерального инспектора министерства юстиции показывает, что ФБР вышло из-под контроля при президенте Обаме и бывшем директоре бюро Джеймсе Коми», — сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

По словам Стефани Гришэм, причиной для прослушки ФБР отдельных представителей штаба Трампа стало «фальшивое досье Стила», которое было «проплачено Хиллари Клинтон».

Также в белом доме подчеркивают, что «один юрист ФБР изменил электронное письмо, пытаясь продлить прослушивание телефонных разговоров членов штаба Трампа».

«Американский народ должен быть возмущен и напуган этим злоупотреблением властью. Это не должно и впредь случаться с другим кандидатом в президенты или же любым американцем», — заявляет пресс-секретарь Белого дома.

Генеральный инспектор не нашел доказательств того, что ФБР внедряло в штаб Трампа свою агентуру, как заявлял сам американский президент. Но как все-таки упоминается в докладе, ФБР использовало «конфиденциальные источники», чтобы раздобыть информацию от сотрудников штаба Картера Пейджа и Джорджа Пападопулоса. Федеральное бюро расследований также предлагало быть «конфиденциальным источником» бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу, хотя Стил отрицает подозрения. Как считает Хоровитц, компромат на Трампа сам по себе не являлся поводом запустить расследование.