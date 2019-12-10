Зеленский потребовал передачи контроля над границей до выборов в Донбассе

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе.

По словам Зеленского, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обозначили разные взгляды на процедуру передачи контроля над границей.

«Он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ФАН) говорит, что в Минске бывший президент Порошенко подписывал, что передача границы — после выборов. Я поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», — сказал глава Украины, подводя итоги встречи в «нормандском» формате.

Встреча «нормандской четверки» состоялась накануне в Париже впервые за последние три года. В переговорах, посвященных урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений.

Как сообщает RT, Меркель заявила, что в ходе переговоров в Париже участники «четверки» «сдвинулись с мертвой точки».