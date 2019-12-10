Посол Франции в США объяснил, почему Европе необходим диалог с Россией

Вашингтон, 10 декабря. Европа должна вести диалог с Российской Федерацией ради обеспечения своей безопасности, заявил 10 декабря французский посол в США Филипп Этьен.

«С точки зрения стабильности и безопасности в будущем в Европе, мы должны говорить с Россией. И это то, чем мы занимаемся прямо сейчас, потому что сейчас идет встреча в «нормандском формате». Мы знаем, что это нелегко, но мы это сделаем», — заявил Филипп Этьен на дискуссионной площадке Атлантического совета.

Согласно высказыванию французского посла, Европе необходима прозрачность в вопросах безопасности и ее гарантии после украинских событий.

«Однако нам это не мешает вести диалог», — подчеркивает французский дипломат.

Как отмечает Этьен, с Российской Федерацией, в частности, нужно работать в вопросах Ближнего Востока, Ирана, нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями.

Как сообщает RT, накануне «нормандской встречи» РФ, ФРГ, Франции и Украины в Париже, вышло интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В нем генсек заявляет, что НАТО не считает Российскую Федерацию врагом.

«Мы не составляем списки противников. Мы не определяем Россию как врага. Мы видим более напористую Россию, которая применила силу против соседней страны — Украины», — заявил Столтенберг.

Как считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, заявление главы НАТО тесно связано с парижским саммитом.