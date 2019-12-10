Путин призвал Киев не затягивать с выполнением обязательств по амнистии в Донбассе

Париж, 10 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Киеву не следует затягивать с выполнением обязательств по амнистии в Донбассе.

По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что разведение сил в районе линии соприкосновения в Донбассе будет поэтапно продолжено, а на участках отвода продлится работа по разминированию и ликвидации фортификационных сооружений.

Путин отметил, что эти действия нужно синхронизировать с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.

«В первую очередь речь идет о внесении в конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях», — подчеркнул президент России.

Он указал, что нужно начать работу над внесением в договора поправок, связанных с реализацией так называемой формулы Штайнмайера.

«Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на Юго-Востоке страны», — сказал лидер РФ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В попытке добиться повиновения экс-президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Жертвами братоубийственного конфликта, по данным ООН, стали не менее 11,5 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе.