Аваков похвалил Зеленского за «жесткую» позицию на «нормандском саммите»

Париж, 10 декабря. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что переговоры «нормандской четверки» во Франции проходят хорошо, и что украинский президент Владимир Зеленский жестко отстаивает свою позицию.

По словам министра внутренних дел Украины, атмосфера на встрече рабочая, переговоры проходят без сложностей.

«Все хорошо, президент Зеленский — молодец, очень жестко и правильно держит позицию. «Зрады» (предательства. — Прим. ФАН) нет», — заявил Арсен Аваков.

«Газета.ру» сообщает, что украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на переговорах «нормандской четверки» со шпаргалкой на русском языке.

«Пока все идет очень правильно с точки зрения государственной позиции», — подчеркивает глава Украинского МВД.

Как сообщала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, переговоры «нормандской четверки» прошли очень успешно. Сам же Зеленский охарактеризовал переговоры с Владимиром Путиным, как «ничью».

«Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — заявил украинский президент.

Митингующие националисты у офиса Зеленского в Киеве заявили, что президент Украины «не перешел красные линии», поэтому активисты разберут палаточный городок.

«Активисты до утра 10 декабря будут сворачивать палаточный городок на Банковой, где проходила акция, приуроченная к «нормандской встрече», — сказано в сообщении активистов.

В сообщении подчеркивается, что протестные акции будут продолжены под зданием Верховной рады в день, когда будет рассматриваться закон об особом статусе Донбасса.