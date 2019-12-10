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Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

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Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

Москва, 10 декабря. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян провела необычный и весьма красочный репортаж в своем Telegram-канале с саммита в «нормандском формате». По итогам встречи «четверки» Симоньян пожалела «очень маленького» украинского президента Владимира Зеленского.

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже в понедельник вечером и длился более двух часов. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. В рамках саммита состоялась первая личная встреча Путина и Зеленского, на которой они, в частности, предварительно договорились о новом обмене пленными

Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

В своем Telegram-канале Симоньян обратила внимание на поведение участников саммита, их реакции и отношения к друг другу.

«Для меня Зеленский пока — человек, который вернул Вышинского. Ничто остальное пока не важно, по той простой причине, что ничего важного пока не произошло. Будем посмотреть», — начала своеобразный репортаж главред.

При этом она отметила интересный факт, что «Макрон смотрит на Зеленского со снисходительным умилением, как на пятилетнего мальчика, читающего стишок на табуретке».

Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

В свою очередь российский президент, по ее мнению, с таким же взглядом смотрит на французского коллегу. Меркель же, отметила Симоньян «кажется, просто удивлена, что пережила этот день».

Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

«Вообще самое увлекательное на этой прессухе — самоигральное лицо Макрона», — пишет главред МИА «Россия сегодня».

Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

Говоря об украинском президенте, Симоньян обратила внимание, что у него «очень американский украинский». В его речи часто встречаются выражения и слова, принятые в речи западных политиков. 

Заявление Зеленского о том, что на Украине «не запрещено говорить по-русски», Симоньян восприняла с иронией, отметив, что к этому моменту «Макрон уже и не пытается скрывать ухмылочку».

«Очень маленький он, конечно, Зеленский. Прямо жалко его. Изрядной подлостью было со стороны украинского народа так поступить со своим талантливым артистом», — заявила Симоньян, добавив, что итоговая пресс-конференция доказала, что «Украина, в общем-то, всем до лампочки».

Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

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