Симоньян пожалела «маленького» Зеленского после выступления на «нормандском саммите»

Москва, 10 декабря. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян провела необычный и весьма красочный репортаж в своем Telegram-канале с саммита в «нормандском формате». По итогам встречи «четверки» Симоньян пожалела «очень маленького» украинского президента Владимира Зеленского.

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже в понедельник вечером и длился более двух часов. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. В рамках саммита состоялась первая личная встреча Путина и Зеленского, на которой они, в частности, предварительно договорились о новом обмене пленными.

В своем Telegram-канале Симоньян обратила внимание на поведение участников саммита, их реакции и отношения к друг другу.

«Для меня Зеленский пока — человек, который вернул Вышинского. Ничто остальное пока не важно, по той простой причине, что ничего важного пока не произошло. Будем посмотреть», — начала своеобразный репортаж главред.

При этом она отметила интересный факт, что «Макрон смотрит на Зеленского со снисходительным умилением, как на пятилетнего мальчика, читающего стишок на табуретке».

В свою очередь российский президент, по ее мнению, с таким же взглядом смотрит на французского коллегу. Меркель же, отметила Симоньян «кажется, просто удивлена, что пережила этот день».

«Вообще самое увлекательное на этой прессухе — самоигральное лицо Макрона», — пишет главред МИА «Россия сегодня».

Говоря об украинском президенте, Симоньян обратила внимание, что у него «очень американский украинский». В его речи часто встречаются выражения и слова, принятые в речи западных политиков.

Заявление Зеленского о том, что на Украине «не запрещено говорить по-русски», Симоньян восприняла с иронией, отметив, что к этому моменту «Макрон уже и не пытается скрывать ухмылочку».