Зеленский заявил, что его переговоры с Путиным закончились «ничьей»

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, отметив, что «пока ничья».

Зеленский рассказал о переговорах со своим российским коллегой, подводя итоги саммита «нормандской четверки», завершившегося сегодня в Париже. По его словам, он почувствовал «какие-то уступки» со стороны Путина, но не готов пока говорить о конкретных результатах.

«Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — заявил украинский президент.

Саммит в «нормандском» формате стартовал в столице Франции накануне. В Елисейском дворце встретились президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эмманюэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили урегулирование братоубийственного конфликта в Донбассе и реализацию Минских соглашений.

Как отметил Макрон, следующая встреча «нормандской четверки» может состояться в течение четырех месяцев.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на следующем саммите Зеленский планирует обсудить контроль над государственной границей Украины.