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Путин назвал некорректной высылку российских дипломатов из ФРГ

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Путин назвал некорректной высылку российских дипломатов из ФРГ

Париж, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка российских дипломатов из ФРГ на основании предварительных соображений является некорректной.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе итогового общения с журналистами на саммите «нормандской четверки», который прошел в Елисейском дворце в Париже.

«Полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения», — сказал Путин.

Говоря об ответных мерах, которые предпримет по этому поводу Москва, президент России напомнил, что в таких случаях действуют «неписаные законы».

«Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все», — добавил лидер РФ.

Путин назвал некорректной высылку российских дипломатов из ФРГ

В минувшую среду МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии, совершенным в августе нынешнего года в берлинском районе Моабит. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 49-летний россиянин, при котором было якобы найдено орудие убийства.

Как пишет «Газета.ру», позже министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация с убийством грузинского гражданина осложняет отношения между ФРГ и РФ. Она призвала Москву вмешаться в расследование этого преступления.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что Россия будет вынуждена принять комплекс мер в ответ на безосновательные и недружественные шаги германской стороны.

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Источник: РИА Новости
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