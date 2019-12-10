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Путин высказался за равноправие для русскоязычных украинцев

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Путин высказался за равноправие для русскоязычных украинцев

Париж, 10 декабря. Российская Федерация хочет, чтобы русскоязычные жители на всей территории Украины имели равные демократические права, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу русскоязычного населения. Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население, и не только в Донбассе, а на всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Хочу обратить ваше внимание, что русскоязычными на Украине считают себя 38 процентов граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык», — сказал российский президент по итогам саммита «нормандской четверки».

При этом Путин подчеркнул, что другие учебные заведения — венгерские, польские, румынские — будут переведены на украинский язык только с 2023 года.

«Будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем», — заявил Владимир Путин.

Также президент Российской Федерации призвал стороны не забывать о населении Донбасса, подчеркнув, что договоренности «четверки» должны улучшить их жизнь именно сейчас, а не когда-то в будущем. Путин высказался о необходимости увеличения число пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также создания всех условия для комфортного прохождения контрольных процедур без многочасовых очередей.

Владимир Путин выразил благодарность лидерам Франции и Германии, за то, что они уделяют столько внимания и прикладывают усилия для решения конфликта на востоке Украины. Президент РФ подчеркнул, что его страна сделает все необходимое, чтобы внести свой вклад в разрешение конфликта.

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Источник: РИА Новости
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