Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Париж, 10 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.

«На двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили о транзите газа… Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будет обсуждаться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора про транзит газа, потому что это очень важно для всех», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки».

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал конструктивными переговоры Российской Федерации и Украины по газу.

«Был конструктивный разговор. Мы изложили свои позиции. Включая вопросы газа. Договорились продолжать договариваться», — заявил Юрий Витренко.

Однако глава «Нафтогаза» отметил, что Украина не отказывается от своих претензий и судебных исков.

«Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения», — говорит исполнительный директор «Нафтогаза».

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на транзит и поставку газа, обязав российскую компанию выплатить украинской свыше 2,5 миллиарда долларов. Украина пытается взыскать средства с «Газпрома», однако эти попытки не увенчиваются успехом.