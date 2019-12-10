Песков назвал место проведения следующего саммита «нормандской четверки»

Париж, 10 декабря. Следующий саммит в «нормандском формате», возможно, пройдет в Берлине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По-моему, в Берлине», — сообщил журналистам Песков по итогам «нормандского саммита» в Париже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» должна состояться в течение четырех месяцев. По его словам, стороны «обсудили ту работу, которую должны продолжить дипломатические советники, министры иностранных дел в течение ближайших четырех месяцев для того, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта, для того, чтобы через четыре месяца провести новый саммит в нормандском формате».

В работе первого за истекшие три года саммита в «нормандском формате» приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский. В рамках саммита состоялась первая личная встреча глав РФ и Украины.

Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений. Позднее Путин сообщил, что по итогам встречи был принят документ, который подтверждает безусловное выполнение минских договоренностей. Путин выразил надежду, что разведение сил на юго-востоке Украины будет продолжаться. Он также подчеркнул, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.