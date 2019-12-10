Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Париж, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро.

Об этом российский лидер заявил на саммите «нормандской четверки» в Париже, когда один из журналистов попросил его прокомментировать убийство грузинского гражданина в Германии.

«Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый», — рассказал Путин.

Президент России сообщил, что только в одном из терактов, к которому причастен убитый, погибли 98 человек.

«Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно», — добавил лидер РФ.

В конце августа нынешнего года неизвестный застрелил гражданина Грузии в берлинском районе Моабит. По данным германских СМИ, мужчина скончался от ранения в голову. Позже прокуратура Берлина сообщила, что по подозрению в совершении преступления был задержан 49-летний россиянин, при нем было обнаружено «орудие убийства», а также велосипед, на котором тот якобы пытался скрыться.

В минувшую среду МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии в связи с делом об убийстве грузинского гражданина. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию этого преступления.

Как пишет «Газета.ру», российская сторона сообщила, что будет вынуждена принять соответствующий комплекс мер в ответ на недружественные действия Берлина.