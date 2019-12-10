Путин призвал участников «нормандского саммита» не забывать о простых людях в Донбассе

Париж, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал участников саммита в «нормандском формате» при урегулировании конфликта на востоке Украины не забывать о простых людях в Донбассе.

«Вот мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. Все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас», — заявил российский президент по итогам саммита.

В частности, глава государства обратил внимание, что сегодня необходимо увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения и создать условия, при которых удалось мы наладить комфортное прохождение этих КПП для людей, живущих в этой зоне.

В первой за три года встречи «четверки» приняли участие Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений. Подводя итоги встречи, Путин назвал работу «нормандского формата» «очень полезной».

Путин также заявил о недопустимости пересмотра Минских соглашений. По его словам, в обратном случае «можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать».

Минские соглашения — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями стран «нормандской четверки» и подписанный контактной группой по мирному урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины.

Донецкая и Луганская области в 2014 году отказались признавать установившуюся после государственного переворота на Украине власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Украина приняла решение ввести войска на ДНР и ЛНР в рамках так называемой «антитеррористической операции». Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности киевская власть регулярно нарушает.