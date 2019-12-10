Макрон назвал сроки следующей встречи в «нормандском формате»

Париж, 10 декабря. Следующая встреча в «нормандском формате» должна состояться в течение четырех месяцев. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров саммита в Париже.

«Мы обсудили ту работу, которую должны продолжить наши дипломатические советники, наши министры иностранных дел в течение ближайших четырех месяцев для того, чтобы обеспечить урегулирование локального конфликта, для того, чтобы через четыре месяца провести новый саммит в нормандском формате», — заявил Макрон.

По словам французского президента, переговоры участников «нормандского формата» прошли плодотворно, и на них удалось достичь много. Макрон напомнил, что на протяжении последних нескольких лет никакого конкретного результата не было. Состоявшийся 9 декабря саммит позволил достигнуть много. Одним из его главных успехов Макрон назвал первую личную встречу российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет газета «Известия».

Кроме того, Макрон поблагодарил Зеленского за его «решительную позицию» в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.