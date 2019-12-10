Зеленский признался, что не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Париж, 10 декабря. По итогам «нормандских переговоров» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, потому что ранее данные договоренности срывались.

«Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что двадцать раз все договаривались о прекращении огня в течение этих 5,5-6 лет. И двадцать раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно», — рассказал Зеленский на пресс-конференции после окончания встречи.

Зеленский также подчеркнул, что рассчитывает достигнуть полного режима тишины до конца уходящего года, при условии поддержки со стороны всех участников «нормандской четверки».

Украинский президент заявил, что после встречи «нормандской четверки» осталось много нерешенных вопросов, и выразил надежду сделать это в будущем.

По словам Зеленского, он никогда не согласится на федерализацию своей страны, так как унитарный статус Украины прописан в ее конституции и это нерушимый принцип существования государства. Также украинский президент рассказал, что настаивал на теме возврата Украине контроля над границей, и собирается снова затронуть эту тему через четыре месяца, на следующей встрече «нормандской четверки».

Переговоры в «нормандском формате» при участии России, Франции, Германии и Украины впервые были проведены в июне 2014 года. В ходе торжественной церемонии 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих четырех стран впервые обсудили урегулирования конфликта в Донбассе.