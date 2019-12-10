Миронов рассказал, когда Германия может поднять вопрос об отмене антироссийских санкций

Германия может поднять вопрос об отмене антироссийских санкций в ближайшее время, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Думаю, что произойдет это достаточно скоро. И хотя я оптимист, в данном случае мой прогноз основан не столько на оптимизме, сколько на знании реального положения дел», — заявил Миронов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что партия «Справедливая Россия» активно сотрудничает с фракцией левых в бундестаге, и она «из первых рук знает, какие настроения существуют в политических и деловых кругах Германии».

«Там уже давно понимают, что санкционная политика против России – это инструмент, которым США продвигают свои экономические интересы за счет европейских стран, той же Германии. Причем эти настроения разделяют люди, придерживающиеся самых разных политических взглядов. А это залог того, что такая политика близка к завершению», — сказал Миронов.

«Германия – наш крупнейший экономический партнер. Партнер традиционный, проверенный, надежный. Связи наших народов и стран уходят в глубь веков, и уверен, что у них хорошее будущее», — подытожил глава «Справедливой России».

Напомним, западные страны ввели санкции против России в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот. РФ в ответ объявила эмбарго на ввоз продуктов из государств, которые участвуют в санкционном давлении на Москву. Российские власти неоднократно заявляли, что это вынужденная мера, а контрсанкции будут отменены, как только Европа снимет наложенные ею ограничения.

Полный текст интервью с Сергеем Мироновым читайте на сайте ФАН в ближайшее время.