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Путин заявил о недопустимости пересмотра Минских соглашений

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Путин заявил о недопустимости пересмотра Минских соглашений

Париж, 10 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости пересмотра Минских соглашений.

Об этом Путин сказал, подводя итоги саммита в «нормандском формате», завершившегося сегодня в Париже.

«Переписывать Минские соглашения нельзя: можно потерять все и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать», — заявил российский лидер.

В работе первого за истекшие три года саммита в «нормандском» формате приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский.

Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений.

Минские соглашения — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями стран «нормандской четверки» и подписанный контактной группой по мирному урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины.

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