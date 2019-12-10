Путин прокомментировал отстранение России от спортивных мероприятий на 4 года

Париж, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от крупных международных. По словам главы государства, данное решение противоречит олимпийской хартии.

На пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Путин прокомментировал решение WADA.

«Во-первых, нужно проанализировать это решение. Есть ли претензии к Российскому олимпийскому комитету. Если нет претензий, то тогда страна должна выступать под национальным флагом. Это следует из Олимпийской хартии», — подчеркнул российский президент.

Глава государства напомнил, что наказание «не может носить коллективный характер» и тем более распространятся на тех, кто ни в чем не виновен. Отстранение сборной России от участия в международных соревнованиях, заявил Путин, говорит о политическом характере решения WADA.

Путин резюмировал, что у России есть все основания подать в суд на международную организацию.

Напомним, 9 декабря, представители исполкома WADA поддержали решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Кроме того, WADA отстранило Россию на четыре года от участия в международных спортивных соревнованиях. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Теперь у РУСАДА есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, у WADA не может быть никаких вопросов к российским спортсменам. Он напомнил, что вся антидопинговая система России проверялась еще несколько лет назад при участии сотрудников WADA.

Если санкции WADA вступят в законную силу, то Россия пропустит целый ряд крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу-2022 и Олимпийские игры.

РФ уже пропускала ОИ в 2018 году из-за претензий антидопингового агентства. Тогда российским спортсменам все же разрешили выступать на Играх, но только под нейтральным олимпийским флагом.

В понедельник Международный олимпийский комитет поддержал решение WADA.