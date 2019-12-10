Париж, 10 декабря. Российский президент Владимир Путин дал оценку отношениям России и Германии. По его словам, он не считает, что в отношениях двух стран есть кризис, однако позитивной динамики также не наблюдается.

Напомним, что МИД ФРГ ранее объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине «с немедленным вступлением решения в силу» в связи с убийством гражданина Грузии, которое произошло в столице ФРГ в августе 2019 года.

Летом текущего года неизвестный застрелил гражданина Грузии в Берлине. Позже германские СМИ сообщали о якобы задержании россиянина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией по расследованию убийства в Берлине, а все предположения германских СМИ являются абсолютно беспочвенными.

Как отметил президент России Владимир Путин в ходе саммита «нормандской четверки», убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, пишет газета «Известия».