Трамп сравнил слежку ФБР за его штабом с попыткой переворота

Вашингтон, 10 декабря. Президент США Дональд Трамп назвал действия Федерального бюро расследований (ФБР) по слежке за его штабом попыткой свержения действующей власти.

В ходе общения с журналистами Трамп сообщил, что в действиях по слежке за его штабом во время президентских выборов 2016 года принимали участие «множество людей».

«Это было свержение правительства, попытка свержения, и в этом принимали участие множество людей. Они были пойманы, пойманы с поличным», — заявил президент США.

Он рассказал, что ждет итогов расследования спецпрокурора США Джона Дарема, который занимается проверкой обстоятельств слежки американских спецслужб за штабом Трампа. Американский лидер отметил, что результаты разбирательства спецпрокурора будут представлены в ближайшем будущем и станут намного более подробными, чем доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровитца на ту же тему.

«Доклад Хоровитца был только что опубликован. Меня поставили в известность о его содержании. В плане произошедшего с нашей страной это позор. Они фабриковали улики, лгали судам, чтобы добиться своего», — сказал Трамп, имея в виду сотрудников ФБР, активно поддерживавших на выборах 2016 года кандидатуру Хиллари Клинтон.

Глава Белого дома высказал мнение, что отчет Хоровитца указывает на намного более серьезное, чем считалось ранее, вмешательство в избирательный процесс определенных должностных лиц США. Трапм указал, что если бы не сделал «серьезный шаг», эти лица «могли бы одержать успех», имея в виду, по всей видимости, что они могли не допустить признания его победы на выборах президента Соединенных Штатов.

Ранее «Газета.ру» привела слова пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, заявившей, что ФБР «вышло из-под контроля» при администрации экс-президента США Барака Обамы.