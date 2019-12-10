سوريا، 9 ديسمبر. تقدر أنقرة دور روسيا في مواجهة المسلحين الأكراد. قال المسلح السابق كيف حارب "الأرجل الناعمة" من روسيا مع داعش في تدمر السورية. تحاول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "هز" جنوب سوريا، باستخدام مسلحين من التنف في عمليات القتل والهجمات الإرهابية.

الهجمات في داريا - حيل وكالة المخابرات المركزية الامريكية

في جنوب سوريا، تستمر سلسلة من عمليات القتل السياسي والاغتيالات والهجمات على مقاتلي الجيش العربي السوري وحلفائهم. جريمة قتل أخرى وقعت بالأمس، أطلق مسلحون مجهولون النار وقتلوا ضابط شرطة في مدينة طفس، يدعى أحمد النهلي الذي كان يدرب مقاتلي الميليشيا الموالية للحكومة.

أصبحت مدن مثل طفس ومزيريب والصنمين وكذلك الضواحي الجنوبية لمدينة داريا بؤرة التوتر في المقاطعة. هناك هجمات على المسؤولين الحكوميين، يقوم المقاتلون المجهولون بقصف قوافل الجمهورية العربية السورية بانتظام. وقعت الهجمات على القادة الميدانيين السابقين في "الجيش السوري الحر" ما يسمى "المعارضة المعتدلة" التي عارضت القوات الحكومية في جنوب سوريا بشكل متكرر.

لدى الجهاديين الذين يعملون عن كثب مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية حلفاء في سوريا وتستخدم وكالة الاستخبارات المركزية نشطاء من جماعة مغاوير الثورة، الذين يتم نقلهم من المنطقة التي تحتلها الولايات المتحدة حول قاعدة الطنف العسكرية. غالبًا ما يحلم المقاتلون الذين تم تجنيدهم من سكان مخيم الركبان بالفرار من أسيادهم الأمريكيين والاستسلام للسلطات. ومع ذلك، تستمر التوترات في جنوب سوريا في الازدياد.

الكفوف الناعمة من روسيا مقابل تنظيم الدولة الإسلامية في تدمر

أخبر مقاتل سابق من تنظيم الدولة الإسلامية (محظور في روسيا)، أجبر على القتال في صفوفه ضد الجيش الحكومي في الجمهورية العربية السورية وحلفائه في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفيدرالية، كيف قام الروس بتحطيمهم. وفقًا للإرهابي السابق، حذرت الولايات المتحدة القادة الميدانيين ل تنظيم الدولة من الهجمات الوشيكة.

أصدرت وكالة الأنباء الفيدرالية المادة الثالثة في سلسلة من المنشورات حول الوضع في سوريا والتي تتناول الإجراءات الروسية في الحرب ضد الإرهابيين. قدم الصحفيون أدلة فريدة على كيفية قتال القوات الروسية ل تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتطرفة في الجمهورية.

لذلك، أشار محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، متحدثًا عن معارك حقول النفط والغاز في منطقة تدمر السورية إلى أن هناك روسًا آخرين أطلق عليهم إرهابين تنظيم الدولة الإسلامية اسم "أقدام الناعمة". يتم تفسير هذا الاسم من خلال حقيقة أن الروس يمكن أن "غير مرئية" للحصول على تشكيلات المعركة من المسلحين.

طبقًا لأحد المقاتلين السابقين، فإن الروس جاءوا من الخلف، لذلك لم يلاحظوا أحد. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الروس حاربوا الإرهابيين بلا رحمة ووحشية.

هاجم إرهابيون أكراد القوات التركية في محافظة حلب

بفضل توقيع المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا، أصبحت الحوادث التي تشمل متشددين أكراد من قواتYPG أقل شيوعًا. صرح بذلك رئيس وزارة الدفاع التركية هولوسي أكار على قناة تلفزيون NTV

وفقًا لعكار، على الرغم من تشغيل المذكرة الروسية التركية، لم يغادر مسلحو YPGوحدات حماية الشعب المنطقة الأمنية بالكامل في شمال سوريا، بل استمرت الهجمات الخطيرة في المنطقة. ومع ذلك، أشار وزير الدفاع التركي إلى أن عدد هذه الحوادث يتناقص تدريجيا، وذلك بفضل التنسيق مع روسيا.

صالدوا الداعش الحديث عن معركة الروس ضد الإرهابيين

لم تنجح القوات الروسية في الدفاع عن مدينة السقيلبية‎ المسيحية في سوريا من الإرهابيين فحسب، بل قامت أيضًا بتدريب منظمات العلوم والدفاع العسكرية المحلية. كان يتحدث عن هذه المسالة في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية، أحد من صالدوا الداعش اسمه توني.

أصبحت السقيلبية، الواقعة في شمال محافظة حماة السورية، مرارًا وتكرارًا مركز القتال العنيف، خاصة في الفترة 2015-2016. بعد سقوط إدلب، أصبحت المدينة المسالمة هي الهدف الرئيسي ليس فقط لمقاتلي ما يسمى "المعارضة المعتدلة"، ولكن أيضًا لإرهابيين جبهة النصرة (المنظمة محظورة في الاتحاد الروسي).

ومات أكثر من 100 مدني خلال الحرب في السقيلبية. ومع ذلك، فإن الإرهابيين على الرغم من الهجمات الشرسة لم يتمكنوا من اختراق المدينة المسيحية. ساعدت روسيا في الدفاع عن السقيلبية بالقوات المحلية. وفقًا لأحد سكان السقيلبية، لم يرفض الجيش الروسي الإرهابيين فحسب، بل ساعد القوات المحلية أيضًا على إتقان العلوم العسكرية.