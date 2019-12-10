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Путин заявил, что отношения с Украиной «движутся в правильном направлении»

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Путин заявил, что отношения с Украиной «движутся в правильном направлении»

Париж, 10 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной «движутся в правильном направлении».

Такое мнение российский лидер высказал, подводя итоги саммита «нормандской четверки», который завершился сегодня в Париже.

«Отношения с Украиной, в том числе в контексте ситуации в Донбассе, движутся в правильном направлении», — сказал Путин.

В работе первого за истекшие три года саммита в «нормандском» формате приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский.

Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений.

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