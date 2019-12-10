Путин призвал запретить преследование участников событий на юго-востоке Украины

Париж, 10 декабря. Российский президент Владимир Путин призвал не затягивать с принятием законодательного запрета на преследование лиц, которые принимали участие в события на юго-востоке Украины.

Выступая по итогам саммита «нормандской четверки», Путин заявил, что не следует затягивать с законодательным запретом преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке Украины.

Кроме того, он отметил, что в итоговом коммюнике стороны саммита подчеркнули безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений. Еще одним важным пунктом российский лидер назвал продление срока указа об особом статусе отдельных регионов на территории Украины.

Напомним, что саммит «нормандской четверки» прошел в этот понедельник в Париже в Елисейском дворце. В нем приняли участие глава Украины Владимир Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.