Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин призвал запретить преследование участников событий на юго-востоке Украины

151
0 Оставить комментарий

Путин призвал запретить преследование участников событий на юго-востоке Украины

Париж, 10 декабря. Российский президент Владимир Путин призвал не затягивать с принятием законодательного запрета на преследование лиц, которые принимали участие в события на юго-востоке Украины.

Выступая по итогам саммита «нормандской четверки», Путин заявил, что не следует затягивать с законодательным запретом преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке Украины.

Кроме того, он отметил, что в итоговом коммюнике стороны саммита подчеркнули безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений. Еще одним важным пунктом российский лидер назвал продление срока указа об особом статусе отдельных регионов на территории Украины. 

Напомним, что саммит «нормандской четверки» прошел в этот понедельник в Париже в Елисейском дворце. В нем приняли участие глава Украины Владимир Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров