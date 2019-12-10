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Режим бессрочного прекращения огня в Донбассе может быть введен до конца года

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Режим бессрочного прекращения огня в Донбассе может быть введен до конца года

Париж, 10 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца текущего года в Донбассе планируется ввести до конца года.

Об этом глава Украины сообщил, подводя итоги саммита «нормандской четверки», который завершился сегодня в Париже. После многочасовых переговоров, участники встречи в «нормандском» формате выступили перед прессой.

Напомним, в первой за три года встрече «четверки» приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и руководитель Украины Владимир Зеленский.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений. Подводя итоги встречи, Путин назвал работу «нормандского формата» «очень полезной».

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