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Путин указал на необходимость закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины

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Путин указал на необходимость закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины

Париж, 10 декабря. Особый статус Донбасса необходимо закрепить в украинской конституции, заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита «нормандской четверки».

Российский лидер сообщил, что по итогам встречи был принят документ, который подтверждает безусловное выполнение минских договоренностей. Путин выразил надежду, что разведение сил на юго-востоке Украины будет продолжаться.

Кроме того, Путин во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским договорился об обмене заключенными по принципу «всех на всех».

Отметим, что ранее о необходимости закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Источник: РИА Новости
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