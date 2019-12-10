Путин назвал полезной работу саммита в «нормандском формате»

Париж, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа «нормандского саммита» была очень полезной.

«В конечном итоге, я считаю, и мы так оцениваем, что работа была очень полезной», — заявил Путин журналистам по итогам саммита.

Глава государства поблагодарил французского коллегу Эммануэля Макрона «за его инициативу» и за то, что и он вместе канцлером ФРГ Ангелой Меркель уделяет столько вниманию данному вопросу, несмотря на то, что это не входит в их прямые обязанности.

Саммит в «нормандском формате» начался в Париже в понедельник вечером и длился более двух часов. В нем приняли участие Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. По итогам встречи стороны приняли коммюнике, в котором содержатся три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».

Как сообщал RT, в коммюнике обозначено, что Минские соглашения остаются основой работы в «нормандском формате». Сообщается также, что разведение сил в Донбассе планируется провести еще в трех новых пунктах к концу марта 2020 года.

Также лидеры «нормандской четверки» заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня до конца года.

Стоит отметить, что в рамках саммита состоялась первая личная встреча Путина и Зеленского, на которой они, в частности, предварительно договорились о новом обмене пленными. По данным источника в украинской делегации, это произойдет до 31 декабря 2019 года.