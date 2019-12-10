Эрдоган заявил об улучшении ситуации в Сирии благодаря операции против курдских боевиков

Анкара, 10 декабря. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации в северной части Сирии, хотя и не теми темпами, которые рассчитывала Турция.

«На севере Сирии все идет к лучшему, но не так, как нам хотелось бы… Нужно оттуда вычистить террористов, мы сказали об этом и России, и Америке», — говорит Эрдоган.

Президент Турции рассказал о планах разместить в зоне безопасности на севере Сирийской Арабской Республики беженцев.

«Это наш проект. Мы уже начали его осуществлять. Я раздал план нашего проекта всем лидерам. Он включает строительство домов, больниц, школ. Мы это все сделаем, но вы окажите финансовую поддержку, чтобы люди могли вернуться домой», — заявляет турецкий президент.

Эрдоган подчеркивает, что проект «всем понравился, но дело дальше не продвигается». Он подчеркнул, что Анкара хочет построить такое поселение в сирийском городе Рас-эль-Айн, в качестве примера.

Как пишут «Известия», Турция не намерена выводить своих военных, пока этого не попросит народ Сирии.

«Пока сирийский народ не скажет: «спасибо, вы уже можете уходить», мы не можем покинуть эту страну», — заявил 7 декабря 2019 года Реджеп Эрдоган.

В 2017 году курдские боевики пришли в регионы за Ефратом где преимущественно проживают арабы-сунниты, и захватили участки провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать территории официальным властям САР, главари «Демократических сил» сами оккупировали их.

Усложняют ситуацию и регулярные притеснения арабского населения со стороны оккупационной администрации во главе с SDF. Детям в школах не позволяют обучаться на арабском языке, а протесты среди мирного населения курды жестоко подавляют при помощи оружия и силовых методов. Также в Восточной Сирии продолжается принудительная мобилизация в ряды «Демократических сил». Боевики похищают местных арабов и отправляют их на передовую, восполняя собственные потери. Эту практику курдские радикалы переняли у террористов из «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Для защиты собственных границ, 9 октября 2019 года Анкара начала контртеррористическую операция «Источник мира» против курдских радикалов. 22 октября президенты Турции и РФ приняли совместный меморандум в Сочи, который ознаменовал конец силовой миссии Турции на территории Сирии. С 23 октября сирийско-турецкую границу начали совместно патрулировать российские, сирийские и турецкие силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.